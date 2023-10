Lavoro, lavoro, lavoro e 120 per cento

Quella che è andata di scena ieri è stata una conferenza stampa di Motta dal timbro ben impresso ai giornalisti. Personalmente, mi ero preparato un paio di domande, ma Thiago, dopo le prime 4-5 richieste, aveva già risposto a tutto quello che noi giornalisti avremmo voluto sentire. La sua capacità di comunicazione risulta spesso disarmante. Mi ha colpito in particolar modo quando gli è stato domandato se, oltre ai tifosi, in questi giorni, gli abbiano chiesto di un Bologna in Europa. Qui Motta ha ribadito quanto espresso nell’immediato post partita contro il Frosinone, ossia che i tifosi hanno tutto il diritto di chiederlo e il Bologna l’obbligo di dare il massimo. Aggiunge poi il concetto del lavoro, ripetendolo per ben 3 volte e che nel lavoro bisogna che tutti diano il 120 per cento. Possono sembrare parole banali, ma credetemi, per come si esprime il mister, state pur certi che così banali non lo sono