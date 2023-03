Un po’ come Coyote e Beep Beep

Il Bologna avrebbe dovuto prendere il Toro per le corna, invece è stato incornato. Inspiegabile il primo tempo, troppo brutto per essere vero e non eravamo più abituati, altrettanto inspiegabili i due soli cambi con una partita da recuperare e una prestazione largamente insufficiente di tanti. Insomma, ha funzionato poco all'Olimpico di Torino, partendo dal piano partita e passando per la lettura della stessa. Può capitare? Certo, ci mancherebbe. E' che le aspettative sono diventate alte e alla prima brutta partita strabuzziamo gli occhi come se avessimo visto Coyote prendere Beep Beep. Ecco, il match è stato un po' questo, con il Bologna eternamente a rincorrere un avversario mai raggiunto e mai preso, un po' come Willy che mai in carriera ha catturato la stuzzicante preda. I granata potevano essere un po' questo, cioè una preda, viste le assenze, la panca più corta e un derby perso tra le polemiche, ma alla fine loro hanno fatto quattro cambi e noi due nonostante la rosa al completo a disposizione di Motta e tanti big da poter inserire a partita in corso. Soprattutto, sono stati più pimpanti di noi. Il Bologna, invece, è stato sovrastato e per cambiare una partita impresentabile nel primo tempo sono stati inseriti i soli Zirkzee e Kyriakopoulos. Un po' poco.