Il mercato non decolla, ma prendere ‘tanto per’ non servirebbe a nulla

Il mercato ufficialmente deve ancora aprire, ma il direttore tecnico Giovanni Sartori da tempo ha riempito la sua lista di obiettivi. Tutto normale, se non fosse che per comprare avrà bisogno di fare spazio con due o tre cessioni. Anche questa non è una novità in un mercato ingessato e con ancora meno liquidità viste le tasse arretrate che i club dovranno corrispondere allo stato. Insomma, non si muove una foglia. Vale anche per il Bologna, che ha imbandito la tavola natalizia di un sacco di idee e ipotesi ma il margine di manovra per intervenire è pressoché nullo senza cessioni. E non è che le uscite potranno muovere chissà quale denaro a parte qualche ingaggio risparmiato, d'altronde Sansone è in scadenza, Vignato ha perso valore e Kasius probabilmente verrà ceduto in prestito. Quindi, che accadrà?