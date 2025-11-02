Il Bologna grattugia il Parma. Castro prende in mano la squadra in zona Champions

C'erano tutti i prodromi di una disfatta, con un gol dopo venti secondi netti e la sensazione che il Parma, perdonateci la battuta, avrebbe fatto il culatello al Bologna. E invece no, perché i rossoblù, stavolta, hanno trovato la chiave di volta giusta per scardinare una difesa chiusa, anche con l'uomo in più. Ma non è sempre sinonimo di occasioni e gioco, avere la superiorità, come proprio Bologna-Parma di un anno fa aveva dimostrato. E così, Santi Castro ha preso la grattugia e insaporito la minestra di parmigiano, spianando la strada a una vittoria che proietta, di nuovo, i rossoblù nelle zone Champions. Non era scontato né banale farlo, a maggior ragione dopo il gol al dodicesimo secondo di gioco. E anche qui verrebbe da fare la citazione di un noto film 'è stata tutta colpa del gol a freddo...'. Finita la rassegna di giochi di parole, resta la prestazione del Bologna, capace di creare numerose occasioni da gol, macinando gioco, con velocità, idee, costrutto e logica funzionale aprendo e sventagliando sulle fasce dove stavolta gli uno contro uno sono stati innescati.