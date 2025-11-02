C'erano tutti i prodromi di una disfatta, con un gol dopo venti secondi netti e la sensazione che il Parma, perdonateci la battuta, avrebbe fatto il culatello al Bologna. E invece no, perché i rossoblù, stavolta, hanno trovato la chiave di volta giusta per scardinare una difesa chiusa, anche con l'uomo in più. Ma non è sempre sinonimo di occasioni e gioco, avere la superiorità, come proprio Bologna-Parma di un anno fa aveva dimostrato. E così, Santi Castro ha preso la grattugia e insaporito la minestra di parmigiano, spianando la strada a una vittoria che proietta, di nuovo, i rossoblù nelle zone Champions. Non era scontato né banale farlo, a maggior ragione dopo il gol al dodicesimo secondo di gioco. E anche qui verrebbe da fare la citazione di un noto film 'è stata tutta colpa del gol a freddo...'. Finita la rassegna di giochi di parole, resta la prestazione del Bologna, capace di creare numerose occasioni da gol, macinando gioco, con velocità, idee, costrutto e logica funzionale aprendo e sventagliando sulle fasce dove stavolta gli uno contro uno sono stati innescati.
Il Bologna grattugia il Parma. Castro prende in mano la squadra in zona Champions
Il Bologna grattugia il Parma. Castro prende in mano la squadra in zona Champions
Il Bologna vince con gioco e intensità a Parma. Castro trascinatore, ma tutta la squadra ha espresso una grande qualità