Deja vu Bologna. Italiano saluta lo stadio, ora la partita sul futuro

Si torna alla mente al 2024 e a quel rocambolesco Bologna-Juve 3-3. Lì ci fu una incredibile rimonta subita a Champions già acquisita e, successivamente, un burrascoso addio con Thiago Motta. Oggi il Bologna è fuori dall'Europa, ma ha pareggiato ugualmente 3-3 con i campioni d'Italia dell'Inter, facendosi ancora rimontare. Ecco, passateci la battuta: magari il prossimo anno si torna a vincere una coppa...A fine partita, inoltre, Vincenzo Italiano è stato acclamato dalla curva Andrea Costa e lui ha ricambiato, andando a salutare assieme alla squadra quasi come a chiudere un biennio importante ed emozionante. Il mister ha ringraziato e alzato le braccia al cielo, un saluto che potrebbe anche avere il sapore di addio. Lo scopriremo tra qualche giorno. Sarebbe, seppur in maniera diametralmente opposta, una separazione come due anni fa.