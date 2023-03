Bologna, ora completa il salto di qualità: con l’Udinese servono i tre punti

Per una squadra come il Bologna, che in questi anni si è spesso salvata con facilità, non è quasi mai esistita una partita da vincere a tutti i costi. Certo, in alcune annate più complicate ci sono state partite forse decisive, ma in sette anni di salvezze tranquille un dentro o fuori non c'è mai stato. Partite spartiacque vere e proprie non ne abbiamo vissute, anche perché da primavera in avanti il Bologna non aveva più nulla da chiedere al proprio campionato con l'Europa troppo lontana, e considerata un obiettivo prematuro, e una salvezza ormai in ghiaccio da tempo. Oggi, però, la storia è diversa. Le eventuali penalizzazioni alla Juventus possono aprire una occasione per il settimo posto e lo scontro diretto di domenica contro l'Udinese non può essere fallito. Ci sono sei squadre in soli 4 punti dall'ottavo al tredicesimo posto e già domenica può iniziare il famoso torneo dei bar che a fine anno sancirà chi starà a sinistra e in posizione da attacco all'Europa rispetto a chi continuerà a stazionare a destra. Undici finali? Più o meno.