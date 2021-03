Bologna e la formazione titolare mancata: la metà delle volte 2 o più titolari fuori

Partiamo con una premessa doverosa: non stiamo cercando alibi o attenuanti. Il Bologna al sesto anno di Saputo naviga ancora nell’anonimato della colonna di destra e tutti, lecitamente, ci aspettiamo di più. Sgombrato il campo dal ‘saputismo’, rivolgiamo lo sguardo alla realtà. Per come si è messa la stagione, il campionato del Bologna sembra in effetti indirizzato più verso i 40 punti che verso i 52, dando ragione a Mihajlovic rispetto a ciò che era stato fissato dal presidente. L’allenatore ha fatto rendere meno la squadra o effettivamente il valore della rosa rispecchia l’attuale classifica?

