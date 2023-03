Bologna e il settimo posto: serve anche Arna e Motta deve continuare la sua media

Il confronto di una quarantina di minuti tra Motta, Arnautovic e la dirigenza certifica che qualcosa, nei rapporti interni, è successo. Altrimenti non sarebbe stato fatto. D'altronde, il bomber della squadra a zero minuti e nervoso a fine match con la Lazio rappresenta una piccola increspatura che il Bologna ha cercato subito di placare prima che diventasse uno tsunami. Se ci sarà riuscito lo scopriremo sabato all'Arechi dove la squadra di Motta dovrà tornare a fare punti pesanti se davvero vorrà continuare a cullare il sogno Conference League. Con la Juve in risalita, ma con altri due filoni rischiosi - quasi certamente arriveranno altri punti di penalità - il settimo posto, che potrebbe voler dire Europa, diventerebbe accessibile ad una quota punti decisamente inferiore rispetto al passato. Ed è su quello che il Bologna dovrà fare la corsa.