Bologna, 5 sconfitte nelle ultime 6 partite di campionato. Problema fisico o mentale?

Parto dal titolo; il Bologna di Vincenzo Italiano ha perso 5 delle ultime 6 partite di campionato, aggiungendo ovviamente anche le ultime 3 consecutive della scorsa stagione. Se il 3-1 di San Siro poteva aver avuto un suo perché, visto che pochi giorni dopo si sarebbe giocata la finale di Coppa Italia, proprio contro il Milan, e c’era la volontà di preservare al meglio la squadra, le sconfitte contro Fiorentina e soprattutto in casa contro il Genoa, avevano rovinato il buon campionato fin lì giocato dai rossoblu. Un conto era terminare sesti o settimi, un conto essersi piazzati noni dopo il quinto posto della stagione scorsa. Credetemi, a Saputo non è piaciuto il nono posto. In avvio di questa nuova stagione, si sperava che con Italiano in sella già da un anno, una buona preparazione in precampionato, unito a qualche innesto tra mix di giovani e giocatori esperti, si potesse subito partire bene, quantomeno meglio rispetto all’avvio della scorsa stagione, dovendo pagare anche lo scotto del cambio in panchina.