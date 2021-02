Il derby che tutti avremmo voluto vedere (contropiedi a parte)

Sono bastati 15 minuti per scrollare di dosso a noi poveri comuni mortali un po’ di paura, anche se il ricordo del 2-2 dell’anno scorso ci ha tormentato fino a che Orsolini non ha deciso di chiudere i giochi. Il Bologna trionfa a Parma e condanna i gialloblù al baratro, scacciando la tensione per una serie di risultati che avevano gettato ancora più pressione sul derby dell’Emilia. Ci ha pensato Musa Barrow, finalmente letale nel suo nuovo ruolo di centravanti, ci ha pensato anche Nicola Sansone, finalmente ritrovato, anche se non in fase di conclusione, e ci ha pensato Riccardo Orsolini, che ci aveva fatto imprecare cinque minuti prima di chiudere i conti. I 23 punti di oggi significano tanto, consentono ai rossoblù di scavalcarne 4 e di lasciare a 7 punti il Toro (in attesa del posticipo con tra Lazio e Cagliari).

