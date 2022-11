Il cammino di SanThiago

Quattro vittorie nelle ultime cinque e solo un inciampo a San Siro. Il cammino di San Thiago è questo: dodici punti in cinque gare, diciannove totali in classifica e se si ripensa ai sette punti stagnanti prima che arrivasse...Ecco, siamo vicini ai miracoli, quelli della fede per un allenatore che ha convinto tutti gli scettici, andando dritto per la sua strada, per il suo cammino. E ora, in pellegrinaggio, forse in tanti gli daranno ragione in questi due mesi di sosta che finalmente il Bologna potrà vivere in serenità. La vittoria con il Sassuolo rappresenta, per il momento, il punto più alto con il nuovo allenatore, fatto di gioco arioso, tenuta difensiva esemplare, idee di gioco, linee di passaggio. Il Bologna gira, lo fa nel suo insieme, nella sua coralità e tutto somiglia all'avvio di Siniša Mihajlović, quando gli avversari furono sorpresi di vedere un cigno rispetto al brutto anatroccolo. E anche adesso il Bologna è bello e danza leggiadro sull'acqua.