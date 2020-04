Calcio e salute: vale la pena finire la stagione?

Noi tutti vorremmo rivedere il calcio giocato, darebbe sollievo alla nostra quarantena. Avere una fonte di distrazione che non sia solo una serie tv, un amarcord di un evento sportivo passato o un libro da leggere servirebbe tanto ad una popolazione che sta facendo enormi sacrifici per sconfiggere questo virus. Sarebbe una sorta di spinta morale positiva, un piccolo grande passo verso il ritorno alla normalità. Inoltre, tornare a giocare significherebbe in un certo senso la fine dell’emergenza. Come non augurarselo.

