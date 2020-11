Venezia-Virtus, le pagelle

Grande partita da parte del play serbo che fin da subito mantiene marce alte sia in attacco che in difesa. A differenza del solito attacca con grandi risultati il ferro, segnando parecchio e subendo altrettanti falli. La sua partita si conclude anzitempo a causa di un infortunio al gomito destro causato dall’intervento di Tonut che manda il serbo contro Ricci dove il braccio va in iperestensione. Per lui si spera nulla di grave.

14 punti, 3 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata, 2 palle rubate.