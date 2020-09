Serie A Basket – La Virtus passeggia su Cantù e vince la prima di campionato

Buona la prima per la Virtus. Vittoria agevole contro i meno quotati avversari dell’Acqua S. Bernardo Cantù. Una partita mai in discussione che ha visto la formazione di Djordjevic partire forte e prendere il largo già nel primo quarto, per poi gestire per il resto dell’incontro. Formazione ospite incapace di colmare il gap tecnico, troppo più forte la Segafredo che chiude l’incontro con un netto +19 sui canturini.

Per la Virtus una prestazione ottima da parte di tutto il pacchetto degli ultimi acquisti, con Abass, Tessitori e Adams in doppia cifra. Preoccupa invece la condizione di Teodosic, uscito per infortunio a metà del secondo quarto, dopo una brutta distorsione. Ottima prestazione in casa canturina per il giovane americano Sha’markus Kennedy e per il veterano Jaimie Smith. Buono anche il debutto dal primo minuto del classe 2002 Gabriele Procida, lanciato nella mischia da Cesare Pancotto.

Virtus Segafredo Bologna – Acqua S. Bernardo Cantù : 84-65 (25-15; 45-30; 65-44; 84-65)

Virtus: Tessitori 13; Deri; Abass 12; Pajola 8; Alibegovic 7; Markovic 2; Ricci 3; Adams 11; Hunter 8; Weems 6; Teodosic 8; Gamble 6. All. Djordjevic.

Cantù: Thomas 4; Smith 13; Kennedy 13; Woodard 6; Procida 5; Leunen 3; La Torre 8; Caglio NE; Johnson 12; Bayehe 1; Baparapè NE; Pecchia. All. Cesare Pancotto.