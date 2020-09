Fortitudo, Sacchetti: “Abbiamo pause che non ci possiamo permettere”

Tre vittorie e tre sconfitte, con un derby vinto, per la Fortitudo nel girone di Supercoppa vinto dalla Virtus che si è qualificata alla Final Four. Ieri vittoria per la Effe a Cremona per 63-73 con 13 punti di Fletcher e 10 di Tote. L’analisi di coach Sacchetti:

“Alterniamo cose buone ad altre meno – ha affermato – Abbiamo delle pause che in campionato non potremo permetterci perché a volte ci facciamo battere troppo facilmente sul palleggio. Dobbiamo ancora migliorare come forma fisica e intensità e lavorare sulla difesa. La Supercoppa? Meglio che niente, abbiamo giocato con arbitri, falli e cronometro”.