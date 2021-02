VIDEO – Bologna, l’accoglienza dei tifosi e le battute Mihajlovic: il web si divide

Non ha sortito gli effetti sperati la fiaccolata di ieri dei tifosi del Bologna che ha accolto il pullman della squadra in mezzo a due folate di affetto. Il pareggio con il Benevento lascia l’amaro in bocca e ancora di più per quelle che sarebbero state le reazioni della squadra all’adunata in via Andrea Costa.

Sotto la lente di ingrandimento c’è un video che circola sui social ripreso dall’interno del pullman del Bologna dove sono emerse le parole di Sinisa Mihajlovic, più che altro battute tipo “guarda questo, avrà 90 anni. Quello si è tatuato tutta la faccia”, riferito a qualche tifoso in strada, e in sottofondo anche qualche risata proveniente dalle zone retrostanti del pullman, tutti aspetti che non sono piaciuti a diversi tifosi che sui social hanno poi espresso qualche rimostranza per l’atteggiamento della banda rossoblù. C’è chi si è speso anche con il clima freddo per trasmettere affetto e ha percepito questo episodio come una mancanza di attenzione verso la parte più vera del tifo, a maggior ragione ora con l’impossibilità di andare allo stadio. Altri invece hanno cercato di soprassedere sull’accaduto e di non dare troppo peso alle battute del mister. Di sicuro se ne parlerà ancora

m.m.