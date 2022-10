Vincere in Coppa Italia per battere anche il Lecce: il Bologna deve iniziare a vincere

Lo ammetto, non mi è piaciuto il clima pre Napoli. Era come se la partita del Maradona non fosse in calendario oppure già bollata come catastrofica, ‘prenderemo una goleada’ o ‘facciamo giocare la Primavera’ le frasi che spesso si sono sentite. No, non è questa la mentalità che serve per battere il Lecce, cioè la partita segnata da tutti in calendario dopo il pareggio con la Samp. Non avere mentalità contro le grandi significa non averla nemmeno con le più piccole e una catastrofe al Maradona sarebbe stata la via più diretta per steccare anche contro i salentini. A Napoli qualcosa di buono si è visto quantomeno sul piano dell’atteggiamento e della voglia di lottare, in mezzo tanti difetti strutturali, ed è un primo concreto passo avanti da quando c’è Thiago Motta. Da questo spirito si dovrebbe ripartire per le prossime tre fondamentali partite.