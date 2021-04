Soriano: “Mi piacerebbe diventare bandiera del Bfc. Mihajlovic? Vogliamo che resti”

"Mi conosce come nessuno, è l'allenatore col quale ho vissuto più calcio considerando anche la Sampdoria - ha affermato - La polemica con Mancini? Mi so difendere da solo, ma lo ringrazio e l'ho ringraziato: vedere un allenatore che tiene ai suoi ragazzi è sempre una bella cosa. Le tre tribune consecutive in Nazionale? L'orgoglio di essere in azzurro è prioritario. Ma non le ho prese bene, come tutti avrei voluto giocare. Europeo? Non mollo, ci credo e tanto dipenderà da come finiremo col Bologna".