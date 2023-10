Settore Giovanile – Il programma del weekend

1 di 3 Under 18

A riposo l’ Under 17 , per la prima fase di qualificazione agli Europei di categoria che vedrà impegnata la selezione nazionale di Bernardo Corradi, nei cui convocati cercherà di rientrare Massimo Pessina . Ecco il calendario delle giovanili rossoblù.

L’Under 18 di Della Rocca, martedì alle 14.30 presso il centro sportivo “Riccardo Garrone” di Bogliasco (GE), è in casa della Sampdoria, nella gara valida per la 6^ Giornata di campionato. I rossoblù si presenteranno senza Gattor e Tordiglione (espulsi nell’ultima uscita contro il Sassuolo) e con il primo ko stagionale alle spalle, ma al 2° posto a 10 punti condiviso con Fiorentina, Inter e Milan. I blucerchiati sono a quota un tassello, insieme a Torino e Frosinone, e saranno senza lo squalificato Sciaccaluga.