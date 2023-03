Settore Giovanile – Il programma del weekend

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domani alle 11 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), accoglie il Lecce, nella gara valida per la 24^ Giornata di Girone A. Sono distanti una sola lunghezza, le due formazioni, in lotta con la Lazio per il 2° posto, l’ultimo che permetterebbe l’accesso alla fase successiva. Gli ospiti si presentano in 3^ posizione a 33 punti, due in meno dei biancocelesti; i felsinei, invece, hanno un solo tassello di ritardo rispetto ai salentini.