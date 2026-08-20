Salgono le quotazioni di Gassama per la difesa. Offerta araba per Moro. Sirene per Rowe, gli esuberi pesano

Lorenzo Baruffi
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Gassama in chiusura

L'ha confermato Di Marzio in mattinata, a circa 5 milioni di euro il Bologna può chiudere per Gassama.

Gioca in Russia, al Baltika Kaliningrad. A breve può atterrare in Serie A. Nathan Gassama interessa eccome a Casteldebole. Nel weekend è stato visionato da vicino in occasione della partita contro lo Spartak Mosca. Il Bologna può aggiudicarselo con poco meno di 5 milioni di euro.

Targhalline

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