Nulla di nuovo sotto il sole, a parte Sartori

L'ultima del Bologna in casa è stata in linea con il suo campionato. Mediocre. Parte destra, qualche alto, qualche basso e il fuoco di paglia dei sei risultati utili consecutivi si è presto spento con zero punti tra Venezia e Sassuolo. Sotto il caldo delle 12.30 si è vista la chiusura peggiore davanti al pubblico amico, con poche idee, pochissimi tiri in porta, un dominio esterno fatto di gioco e concretezza, ma alla fine comunque applausi alla squadra di casa. Nulla di nuovo sotto il sole, stavolta addirittura da cooling break a maggio, e solite cose che si ripetono nel corso degli anni. Il Bologna non svolta e resta nell'anonimato. Il caldo ha lasciato spazio infatti ad una partita primaverile per gli uomini di Mihajlovic che, tra l'altro, non avevano particolari obiettivi sportivi. Il clima da spiaggia riminese della Bologna di metà maggio ha fatto sì che pure in campo non si vedesse molto di più di una amichevole estiva.