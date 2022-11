Marrese: “Vicenda Juve è la punta dell’iceberg”

"Che sia la punta dell'iceberg direi che è noto - le sue parole - Eviterei l'effetto 'così fan tutti', perché sarà vero ma è una giustificazione che non convince. La migliore ipotesi è che non siano capaci di gestire una società, la peggiore è che siano disonesti ma non possiamo arrenderci di fronte a questo fatto. La Juve ha pagato l'operazione Ronaldo, voluta da Agnelli e decisamente meno da Marotta. E' stata una operazione pesante dal punto di vista economico e ricaduta in piena pandemia. Rimangono i nove scudetti vinti e le cinque Coppe Italia. C'è stato un colpo di teatro, tipico della gestione Exor, quasi un fulmine a ciel sereno".