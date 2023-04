La più brutta dell’anno nel momento peggiore

Il peggior Bologna del 2023 davanti al più bell'esodo degli ultimi anni. E' andata male la partita post Collegio di Garanzia del Coni, che in parte aveva allontanato la zona Europa, ed è andata male ai quattromila rossoblù al seguito che speravano di certo in un regalo ben diverso. Non si è visto quasi nulla del Bologna di Motta: la disperazione salvezza del Verona ha prevalso sulle ambizioni d'Europa dei rossoblù. Atteggiamento troppo soffice per una partita del genere, un gioco troppo specchiato per poter produrre qualcosa di concreto e utile. In pratica tutto quello che non andava fatto, soprattutto davanti a quattromila tifosi. Praticamente la partita è stata tutta qui, leggibile sul piano della convinzione, dell'intensità, della lotta, e non tanto su quello tattico anche alla luce delle modifiche apportate da Thiago. Il Verona aveva concesso il possesso ma il Bologna non ha avuto la giusta caparbietà per sfondare, non trovando linee né centralmente né lateralmente, ma soprattutto mancando di ritmo ed energia alla ricerca dell'area e dei contrasti. Tutto è diventato statico, stantio, un tiki taka improduttivo e ben controllato dal Verona col minimo sforzo. E le cose non sono andate meglio con le sostituzioni, tutte da rivedere con la scelta di arretrare Schouten dietro.