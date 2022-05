Il Bologna fa 46, secondo punteggio di Saputo, ma ora serve la svolta

La stagione deludente del Bologna si chiude con 46 punti, secondo miglior punteggio dell'era Saputo. Questo la dice lunga sui sette anni vissuti fino a qua. Ma ora è tempo di parlare di futuro, di Giovanni Sartori e di quelle che saranno le sue scelte in panchina e sul mercato. Archiviare quello che è successo e dare vita ad un nuovo ciclo è basilare per ritrovare identità tecnica, gestione sportiva ed entusiasmo nella piazza. Toccherà a Sartori portare il Bologna su vie fino a qui sconosciute. Non sarà un lavoro facile per il nuovo responsabile tecnico, perché da un lato andrà implementata questa rosa con i tasselli giusti e con la massima sinergia con l'allenatore, dall'altro servirà assolutamente dare fiato ad un bilancio che costringe il patron a ripianare ventelli ogni anno. Anche su questo aspetto Sartori potrà incidere, sia con le plusvalenze, sia con l'abbattimento del monte ingaggi e, per finire, con buone prese sul mercato a costi contenuti. Cioè la sua specialità visto il lavoro svolto all'Atalanta.