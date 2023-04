Femminile, il derby con il Riccione è ancora tuo! 22a vittoria consecutiva e +5 sul Meran Women

Nemmeno dieci minuti dopo il pareggio di Filippi, il Bologna riprende il proprio vantaggio grazie alla decima marcatura di Colombo in campionato. Così vince per la ventidueesima partita consecutiva, e il primato è sempre più saldo. Per la...

Nemmeno dieci minuti dopo il pareggio di Filippi, il Bologna riprende il proprio vantaggio grazie alla decima marcatura di Colombo in campionato. Così vince per la ventidueesima partita consecutiva, e il primato è sempre più saldo. Per la squadra di Bragantini ora il vantaggio rispetto al Meran Women è di cinque lunghezze, con una partita in meno da giocare.