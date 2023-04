Thiago Motta: “Mi aspetto un Milan al massimo. Futuro? Si costruisce ogni giorno”

Dopo due vittorie consecutive, il Bologna cercherà di fare lo sgambetto anche al Milan campione d'Italia, in un Dall'Ara esaurito che non vede una vittoria contro i rossoneri da ventuno anni. Per il tecnico rossoblù le assenze di Cambiaso e Arnautovic, a cui sono aggiunte quelle di Soriano, lesione del collaterale, e dello squalificato Orsolini. Bologna ottavo ma per Motta la pressione non c'è: