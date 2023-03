Buffon scatenato: “In Italia non capiscono niente, me ne sono accorto con Thiago Motta”

Un Gigi Buffon scatenato nella ospitata di una puntata speciale della Bobo Tv con Vieri , Lele Adani , Antonio Cassano e Nicola Ventola . In uno stralcio pubblicato sui social, Buffon si è scagliato sull'opinione pubblica calcistica italiana, rea di non comprendere a apprezzare il talento. Il portiere del Parma ha citato due esempi nella sua arringa: Totò Di Natale e l'attuale allenatore del Bologna Thiago Motta :

"Totò Di Natale era un fenomeno vero. Mi ricordo un suo gol a Catania di esterno che se lo avesse fatto Messi o Ronaldo...Ma in Italia non si capisce niente, non capiscono niente. E sapete quando l'ho capito? Quando andavo in nazionale e criticavano Thiago Motta. Pazzesco. Dicevano che correva poco ma era il più forte di tutti, aveva un peso specifico incredibile. Era il più forte", l'affondo di Buffon.