Bologna, solo tre gol segnati nelle ultime cinque partite. Magari con Arnautovic…

Solo tre reti segnate tra Monza, Sampdoria, Inter, Torino e Lazio, con le ultime due partite in cui non si è trovata la via del gol. L'attacco del Bologna sembra essere Orso-dipendente in questo momento, visto che l'esterno marchigiano ha preso parte a quattro degli ultimi cinque centri dei rossoblù (tre gol e un assist). Rispetto alla prima parte di stagione manca l'apporto dei centrocampisti: Ferguson si è fermato a quota tre gol, anche se sabato sera è stato sfortunato nell'episodio del palo; Soriano ha trovato il gol a Genova ma continua a essere poco incisivo nei pressi dell'aerea avversaria; Aebischer gioca troppo poco per contribuire in modo sostanzioso in zona gol. L'evoluzione del rapporto tra Thiago Motta e Arnautovic aggrava ulteriormente la situazione: una squadra così poco prolifica non può permettersi di tenere fuori il suo miglior marcatore nelle ultime due stagioni. Occorre trovare un modo per risolvere la situazione e ritrovare una sintonia minima per lavorare assieme. Anche Zirkzee e Barrow potrebbero dare di più: bene i movimenti e l'impegno ma il compito principale degli attaccanti è segnare e per il momento manca la loro quota gol.