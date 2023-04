Bologna-Juventus, sarà tutto esaurito: probabile coreografia dell’Andrea Costa

Non c'è sconfitta a Verona che tenga per frenare il fiume rossoblù che imperversa per le strade. Contro la Juventus il Dall'Ara toccherà il tutto esaurito. È rimasto solo qualche biglietto in poltrone gold e tribuna numerata, il resto sarà occupato dai tifosi rossoblù e dai tanti tifosi bianconeri nell'Emilia Romagna.

Dopo il Milan, ecco l'altro big match. Poi ci saranno Roma e Napoli. Il Dall'Ara soleggiato di primavera si appresta a vivere le partite più calde della stagione – letteralmente. La sfida fra il Bologna e la Juventus è da sempre la più sentita nella piazza e l'Andrea Costa starebbe ragionando per una coreografia in occasione del match, secondo il report del Resto del Carlino. Sarà presente anche il patron Joey Saputo, che rimarrà qui in Italia fino a giovedì, in modo tale da stare vicino alla squadra anche per la trasferta di Empoli.