Carlino – Saputo arriva e disegna il futuro

Il 30 aprile al Dall'Ara ci sarà Bologna-Juventus e venerdì, anche se non c'è ancora l'ufficialità, dovrebbe sbarcare Joey Saputo in città. Il presidente è reduce dalla vittoria dei Montreal Cf contro i New York Red Bulls , ma anche dalla sconfitta del Bologna a Verona , che sembra aver incrinato la rincorsa europea.

In ballo c'è anche il futuro di ThiagoMotta, che ha contratto fino al 2024 ma rischia di essere corteggiato in estate dai top club, mentre il Bologna vorrebbe rinnovare il contratto fino al 2025. Nelle ultime conferenze stampa l'allenatore è stato più chiaro sui discorsi relativi al futuro «La basi per potere crescere qui ci sono. Per me sono importanti gli obiettivi: ne parleremo insieme per potere arrivare a un consenso su quello che si deve fare», e il momento è arrivato con Joey Saputo dato di ritorno in città per assistere domenica al match con la Vecchia Signora. Ma nella valutazione di quel che sarà conteranno anche le battute decisive del campionato e delle coppe, con qualche big, sia in Serie A che all'estero, potrebbe eventualmente attendere gli eventi e poi pensare a Motta.