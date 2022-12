Marrese: “Bene la vittoria col Maiorca, ma le amichevoli vanno prese con le pinze”

"Il Maiorca è stato domato e non è una brutta notizia considerando che loro sono nella nostra stessa posizione - le sue parole - Diciamo che gli avversari hanno avuto il controllo della partita, ma al Bologna non è servita una gran partita per vincere. Attenti in difesa, tanti cambi, diciamo che sono allenamenti con un arbitro. Molto bello il gol di Orsolini. Per il resto faccio fatica a dare giudizi profondi su amichevoli che contano il giusto. Si sono sgranchiti le gambe ed è sempre meglio farlo vincendo che perdendo".