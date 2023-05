Virtus, Mickey ci crede: “Arriveremo fino in fondo, la Virtus è cambiata”

Jordan Mickey è stato intervistato dal Resto del Carlino. Storicamente ala grande, sotto la supervisione di coach Scariolo sta agendo da centro per la Virtus. E lo statunitense non si pone limiti su quest stagione:

"Il mio obiettivo è vincere il campionato. Io sto bene e in questo momento mi sento in forma. Ho parlato con il coach [Scariolo] e ho preso più confidenza con quello che lui mi chiede. Continuo a fare ciò che serve alla squadra. In carriera ho giocato sia da ala grande che da centro: la cosa fondamentale è quella di essere sempre a disposizione dei compagni, fare sempre la cosa più utile per la squadra".