Verso Toro-Bologna, Bonifazi titolare?

Secondo il Resto del Carlino, Thiago Motta starebbe pensando a Kevin Bonifazi titolare. Assente da diversi mesi per un infortunio al ginocchio, il centrale è da poco rientrato in gruppo e potrebbe ritrovare la Serie A a distanza di quattro mesi. Bonifazi ha giocato da titolare contro Napoli e Lecce prima di infortunarsi, entrambe le volte in coppia con Jhon Lucumi che anche domani potrebbe essere il suo compagno di reparto. In avanti, ieri in conferenza si è parlato dell'ipotesi Zirkzee-Arnautovic assieme, Motta li ha provati in settimana, ma se si dovesse rimanere ad un modulo con una punta in vantaggio c'è ancora Musa Barrow.