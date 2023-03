Verso Salernitana-Bologna, Barrow ancora favorito, dubbio Orsolini

Il gambiano è l'indiziato numero uno a giocare titolare al centro dell'attacco, con Marko Arnautovic ancora in panchina così come Joshua Zirkzee, reduce da una tacchettata in allenamento. Resta da capire come Thiago Motta completerà il tridente. Riccardo Orsolini è ancora in dubbio e solo domani verrà presa una decisione, la sensazione è che Orso, anche se convocato, partirà dalla panchina, quindi con Michel Aebischer che si scalda per una maglia da titolare ad equilibrare la squadra sul lato destro. Dall'altra parte ballottaggio Soriano-Kyriakopoulos. A centrocampo, Gary Medel sta provando in tutti i modi a convincere Thiago Motta a consegnargli una maglia da titolare, alzando il livello degli allenamenti come affermato dal mister oggi in conferenza. Schouten e Moro sono avvisati. C'era qualche dubbio, infine, sulla difesa. Lucumi e Posch hanno tirato la carretta fino adesso ma l'allenatore oggi li ha confermati in buone condizioni, motivi per cui potrebbero ancora essere titolari con Cambiaso a sinistra e Soumaoro in mezzo.