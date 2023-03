Verso Bologna-Udinese, le probabili scelte di Motta

C'è grande curiosità per le scelte del tecnico rossoblù che metterà sul bilancino il lavoro svolto da chi è rimasto a Casteldebole e la stanchezza accumulata da chi è stato convocato in nazionale. Oggi Motta ha detto esplicitamente che le sue scelte non saranno indirizzate per partito preso verso chi è rimasto a lavorare al Galli, ma probabilmente qualche piccolo cambiamento ci potrebbe essere. Fuori Cambiaso, in difesa dovrebbe toccare a Lykogiannis con Posch a destra e Soumaoro-Lucumi in mezzo, anche Sosa potrebbe strappare una maglia all'ultimo secondo. A centrocampo scalpita Dominguez, ma potrebbe essere ancora Moro a conquistare la titolarità con Schouten e Ferguson. In avanti, Orsolini si riprenderà la fascia destra, mentre dall'altra parte potrebbe ancora toccare a Kyriakopoulos. Ballottaggio invece per il ruolo di prima punta con Sansone in leggero vantaggio su Zirkzee e Barrow.