Anadolou Efes-Virtus, le pagelle

Non ha nella creazione di gioco il suo punto forte e l’assenza di Teodosic al suo fianco lo evidenzia. Commette qualche errore in costruzione di gioco, ma contro una squadra forte come l’Efes è inevitabile. Aggressivo in difesa, ma è troppo poco per l’attuale situazione della Virtus. Da giocatori come lui ci si deve aspettare qualcosa in più.