Verso Bologna-Milan: mancano pochissimi biglietti al sold out

Saranno più di 28 mila e quasi 29mila domani pomeriggio al Dall'Ara per Bologna-Milan.

La prevendita è andata a gonfie vele e probabilmente si toccherà il record di presenze stagionali nel match contro i rossoneri campioni d'Italia in carica. Il Bologna fa sapere che sono già più di 28mila i biglietti venduti per la sfida e ne restano pochi per chi ancora ha intenzione di recarsi domani al Dall'Ara. Restano circa 1000 biglietti fra Poltrona Gold e Tribuna Numerata.