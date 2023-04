Verso Bologna-Juve, sarà altro sold out

In attesa del nuovo processo plusvalenze di fine maggio, quindi con una nuova penalità sulla Juventus, il Bologna è ottavo in classifica a otto punti dall'Atalanta, un distacco difficilmente colmabile, la classifica reta sub-judice. E domenica arriva proprio la Juventus, in quello che sarebbe stato uno scontro diretto se settimana scorsa il Collegio di Garanzia non avesse restituito i 15 punti ai bianconeri. Il Dall'Ara però risponde presente e sono già 29 mila i tagliandi staccati in prevendita: ne rimangono 1000 a disposizione in tribuna. E' stata una annata importante per l'affluenza di pubblico allo stadio, perché in 16 partite ci sono stati un totale di 342.856 spettatori, per una media di 21.429 a gara. A Bologna un dato così non si registrava dal 2013/2014, anno dell'ultima retrocessione.