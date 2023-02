Verso Bologna-Inter, le possibili scelte di Thiago Motta

Oggi Soumaoro, Zirkzee e Sansone hanno ancora lavorato in modo differenziato. Per questo potrebbero strappare al massimo la convocazione in panchina, salvo piacevoli sorprese. A Casteldebole è noto come Thiago Motta non schieri dei giocatori titolari se non abbiano almeno qualche giorno di lavoro nelle gambe. La formazione iniziale potrebbe essere quasi identica a quella di Marassi: difesa a quattro con Posch sulla destra, Lucumì e Sosa al centro e Cambiaso sulla fascia sinistra. Davanti dovrebbe essere confermato il tridente composto da Orsolini, Soriano e Barrow, visto anche il nuovo infortunio di Arnautovic. In mediana Ferguson e Dominguez dovrebbero essere sicuri di una maglia dal primo minuto e l'unico ballottaggio potrebbe essere tra Medel e Schouten.