La dedica speciale di Orsolini a Mihajlovic nel giorno del suo compleanno

Dazn ha pubblicato la serie We Are One sui propri canali, dedicandola a Sinisa, ma anche Riccardo Orsolini, uno dei giocatori a cui era più legato, ha voluto dedicare un pensiero all'ex tecnico con un post su Instagram. Orsolini è stato sempre in contatto con la famiglia dopo l'esonero a settembre per sincerarsi sulle condizioni di salute del tecnico e il rapporto tra i due è sempre stato di grande stima e affetto. Non mancavano le strigliate, ma erano sempre per far crescere Orso che Sinisa stimava come un figlio. Oggi il numero sette ha pubblicato una stories per ricordare Sinisa e fargli gli auguri, ovunque lui sia.