Undici gol e promozione in A per Raimondo, per l’attacco si valuta un suo ritorno

Dallinga ha dato poche garanzie sia fisiche che di prestazione, mentre la permanenza di Castro è tutt'altro che certa in questo momento. Una sue eventuale cessione potrebbe portare al Bologna la giusta cifra da reinvestire per migliorare altri reparti. Proprio per questo il Bologna si è iniziato a guardare intorno. Tra i nomi più accreditati ci sono sicuramente quello di Espì del Levante e di Bamba Dieng, in uscita dal Lorient, senza dimenticare Lopez del Palmeiras. Tuttavia, c'è un fattore da non sottovalutare: il Bologna l'attaccante del futuro potrebbe averlo già in casa. Antonio Raimondo ha disputato una gran stagione in Serie B e il suo cartellino è di proprietà rossoblù.