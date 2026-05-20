DI GIACOMO GASPARINI
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Undici gol e promozione in A per Raimondo, per l’attacco si valuta un suo ritorno
Il Bologna deve ripartire per puntare alle zone alte della classifica l'anno prossimo. Uno dei rebus più complicati per la dirigenza rossoblù è quello legato all'attacco.
Dallinga ha dato poche garanzie sia fisiche che di prestazione, mentre la permanenza di Castro è tutt'altro che certa in questo momento. Una sue eventuale cessione potrebbe portare al Bologna la giusta cifra da reinvestire per migliorare altri reparti. Proprio per questo il Bologna si è iniziato a guardare intorno. Tra i nomi più accreditati ci sono sicuramente quello di Espì del Levante e di Bamba Dieng, in uscita dal Lorient, senza dimenticare Lopez del Palmeiras. Tuttavia, c'è un fattore da non sottovalutare: il Bologna l'attaccante del futuro potrebbe averlo già in casa. Antonio Raimondo ha disputato una gran stagione in Serie B e il suo cartellino è di proprietà rossoblù.
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