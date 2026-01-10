Segnali di Bologna. Gli uomini di Vincenzo Italiano sfiorano l'impresa a Como, peraltro rimasti in dieci nell'ultima mezzora, evitata solo da un eurogol di Martin Baturina al 94', a gelare un po' i mille rossoblù che stavano pregustando i tre punti dopo la rete a inizio secondo tempo di Cambiaghi. Proprio l'esterno era stato però espulso poco dopo per un gomito alto su provocazione di Van der Brempt. Nel finale gli assedi, con palo di Nico Paz prima della magia di Baturina.
Un eurogol di Baturina riagguanta il Bologna al 94′: 1-1 a Como
