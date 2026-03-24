UFFICIALE – Il Bologna torna a Valles: ecco le date

Per il quarto anno, anche quest’estate sarà Rio Pusteria – Valles (BZ) ad ospitare la preparazione del Bologna in vista della prossima stagione. I rossoblù saranno infatti al lavoro nella località della Val Pusteria da lunedì 13 a sabato 25 luglio. Il programma delle amichevoli e degli appuntamenti per i tifosi verrà definito e comunicato prossimamente. Il ritiro è organizzato con la collaborazione di Dolomiti Sport Event e il Consorzio turistico Rio Pusteria-Valles Gitschberg Jochtal.