UFFICIALE – Il Bologna e Italiano si separano

E' arrivata l'ufficialità dopo il summit di questa mattina. Vincenzo Italiano non sarà più l'allenatore del Bologna la prossima stagione. Nonostante un contratto in essere fino al 2027, il club e l'allenatore hanno deciso di comune accordo di separarsi. Nei giorni scorsi gli incontri tra gli agenti del mister e il Napoli, senza renderne conto al Bologna, poi le continue voci sulla virata partenopea per Allegri, ma in ogni caso tra i rossoblù e Vincenzo è finita indipendentemente dalla scelta di Adl: il Bologna ha voluto dunque chiudere la pratica in fretta dopo che l'allenatore ha comunicato la chiusura del suo ciclo in Emilia. L'avventura di Italiano si chiude dopo due anni e la Coppa Italia vinta a maggio 2025. Di seguito la nota del club.