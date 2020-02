TMW – Mounier: “Con Delio Rossi feci benissimo, poi Donadoni mi fece fuori”

Intervistato da Tuttomercatoweb in vista del match di Champions League, Lione-Juventus, Anthony Mounier ha parlato anche della sua esperienza a Bologna: “A Bologna non mi conosceva nessuno e forse era anche meglio. Con Delio Rossi ho fatto benissimo, avevo segnato tre gol in dieci partite. Ero quello più in forma, poi Donadoni mi ha fatto fuori. Mi sono sempre allenato. Il 31 agosto mi chiamarono dicendo che gli serviva un posto in lista per firmare Cerci, poi però Alessio non superò le visite mediche e rimasi a Bologna. Non giocai se non la prima di Coppa Italia a dicembre, quando segnai una doppietta. Dopo sono andato a Bergamo ma non riuscì ad inserirmi in gruppo al meglio”.

