L’ECA si allarga: il Bologna è tra le candidate

Come riporta Tmw, il network ECA vorrebbe aumentare i propri membri, includendo al suo interno le società dei grandi campionati che ancora non giocano le coppe europee. Per quanto riguarda l'Italia, i principali indiziati sono il Bologna, il Torino e il Sassuolo. I nuovi soci potranno sfruttare dei benefici derivanti dall'organizzazione, pur non possedendo i pieni diritti quale il voto, ad esempio.