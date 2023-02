Di Vaio: “Momento entusiasmante, vogliamo alimentare il progetto. Orsolini? Non ha prezzo”

"E' un momento entusiasmante - le sue parole - Thiago Motta? E' un allenatore molto preparato, con un grande staff e che cura molto la comunicazione con tutto il gruppo. Ha grande rispetto per l'ambiente e si è sentito rivestito di un ruolo importante con grande umiltà. Ha costruito giorno dopo giorno la sua idea di calcio, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. Mi piace molto questa squadra, a volte siamo caduti ma ci sono sempre state le risorse interne per rialzarsi. Stiamo costruendo qualcosa di solido e vogliamo portare avanti questo progetto per puntare a un posizionamento diverso rispetto al passato. Vogliamo alimentare questo cammino. Paura Psg per Motta? No, vogliamo continuare assieme e Thiago si trova bene qui".