Thiago Motta: “Rigore alla viola generoso. Ci è mancato il gol”

Si è interrotta a dieci la striscia di risultati utili per il Bologna, fermato da un rigore nel secondo tempo e da numerosi interventi Var. Annullato un gol a Orsolini per fuorigioco, assegnato un rigore ai rossoblù per mani di Parisi, ma nel secondo tempo quello del possibile due a due è mancato nonostante Maresca sia stato chiamato all'on field review per contatto Arthur-Saelemaekers. Motta analizza la partita da un dato semplice: sono mancati dei gol.