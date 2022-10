Thiago Motta: “Contento per i ragazzi. Ora testa al Monza”

Non può che essere soddisfatto della vittoria, della prestazione e dell'atteggiamento Thiago Motta al termine del successo per due a zero sul Lecce. Tre punti con il rigore di Arnautovic e la zuccata di Ferguson , l'analisi di Thiago Motta:

"Sono contento della partita, la gestione del pallone nella ripresa va fatta meglio ma insieme abbiamo difeso la porta - le sue parole - Poi le ripartenze sono state fatte bene ed è un punto positivo del secondo tempo. Ferguson? Ha questa caratteristica di inserirsi in area avversaria, sono contento per lui e per la squadra, stiamo lavorando bene in allenamento e finalmente i giocatori raccolgono i frutti in partita".